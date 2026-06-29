Una donna transgender è stata allontanata dall’area a esclusivo uso femminile «Paradiesli» della piscina del Marzili di Berna. Adesso il Comune di della capitale ammette che la decisione era sbagliata.

La polizia è intervenuta

La polizia è intervenuta Donna transgender espulsa dalla piscina Marzili, la Città di Berna: «È stato un errore»

Hai fretta? blue News riassume per te La Città di Berna porge le proprie scuse a una donna che domenica, su ordine della direzione della piscina di Marzili, è stata allontanata dalla polizia dall’area riservata alle donne «Paradiesli».

Secondo il Comune, la persona in questione rispettava le norme di accesso vigenti: l’accesso è consentito a tutte le persone che si identificano come donne e vivono come tali.

In futuro le autorità comunali intendono comunicare in modo più chiaro al pubblico le norme di accesso e far formare il personale della struttura sulla gestione degli spazi protetti specifici per genere.

La Città di Berna ha ammesso l'errore: domenica sera una donna transgender è stata allontanata dall’area riservata alle donne «Paradiesli» della piscina all’aperto di Marzili.

A torto, come ora afferma la direzione per l’istruzione, la socialità e lo sport. Quest'ultima porge le proprie scuse alla donna.

L'evento scatenante è stato un conflitto seguito a una segnalazione transfobica: alcune visitatrici hanno manifestato disagio per la presenza della donna transgender, dato che non la riconoscevano come donna a causa di «determinate caratteristiche fisiche».

Altre si sono mostrate solidali con lei. Quando la situazione si è aggravata, la direzione della piscina ha chiamato la polizia.

Una decisione che il Comune ha successivamente definito errata.

Secondo alcune testimoni oculari, durante l'intervento delle forze dell'ordine la donna è stata immobilizzata a terra, condotta via in manette e ha riportato escoriazioni ed ematomi.

La Polizia cantonale di Berna ha descritto la dinamica dei fatti in modo diverso: la donna avrebbe «opposto resistenza attiva» alle misure delle autorità.

Inoltre, nel corso dell'alterco, un’agente di polizia è stata aggredita fisicamente da una persona sconosciuta e ha riportato «ferite lievi». Dopo gli accertamenti, la donna in questione è stata rilasciata.

Nonostante le ripetute richieste, la portavoce della polizia non ha voluto spiegare cosa si intenda per «ferita lieve».

La «Paradiesli» è un'area per nudisti

Eppure l’allontanamento non avrebbe dovuto avvenire: la donna rispettava pienamente le norme di accesso in vigore.

L’accesso al «Paradiesli» – un’area nudista facoltativa, strutturalmente separata, situata nella parte sud-orientale della piscina all’aperto – è consentito a tutte le persone che si identificano come donne e vivono come tali.

In caso di dubbio, secondo le linee guida interne, fa fede il sesso ufficiale riportato sul documento d’identità. Secondo le informazioni fornite da blue News, la persona in questione era registrata come donna nel registro anagrafico.

La piscina di Marzili è una struttura comunale. Un provvedimento di allontanamento basato sull’identità di genere avrebbe richiesto una base giuridica.

Il Comune annuncia una serie di misure

Di conseguenza, il Comune intende comunicare in futuro in modo più chiaro le regole di accesso: una guida pubblica fornirà informazioni sull’accesso al «Paradiesli» sia in loco che online.

Nei prossimi giorni, il personale della struttura sarà affiancato dal team di presenza e prevenzione Taktvoll e riceverà una formazione mirata sulla gestione degli spazi di genere protetti.

Al termine dell’intervento di polizia, in Waisenhausplatz si è formato un corteo di solidarietà che ha sfilato pacificamente per il centro di Berna.

In un primo comunicato, le forze dell'ordine hanno parlato di una manifestazione «non autorizzata», ma nel corso della giornata hanno lasciato intendere di non essere sicuri che davvero così.