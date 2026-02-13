Sono quattro i vigili del fuoco rimasti feriti ieri sera durante il vasto incendio divampato in un fienile dismesso nei pressi della stazione merci di Sciaffusa. Lo ha confermato la polizia cantonale.

Il grosso incendio scoppiato ieri sera nei pressi della stazione merci di Sciaffusa ha distrutto un fienile e provocato due esplosioni. (Foto simbolica)

In precedenza le autorità avevano riferito di tre pompieri feriti trasportati in ospedale.

L'incendio, segnalato poco prima delle 20:00 in Fulachstrasse, aveva già completamente avvolto l'edificio al momento dell'arrivo dei soccorritori. Le fiamme sono state però domate rapidamente, evitando che si propagassero agli edifici adiacenti, che sono rimasti tuttavia parzialmente danneggiati.

Poco dopo lo scoppio dell'incendio si sono verificate due detonazioni, la cui origine è ancora oggetto di accertamenti. Anche le cause del rogo non sono al momento note.

La polizia ha avviato un'indagine e non ha ancora fornito una stima dei danni. L'intervento ha inoltre provocato temporanei disagi alla circolazione.