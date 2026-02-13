Vallese Alpinista muore precipitando dalla Punta Dufour

Un'alpinista polacca di 33 anni è deceduta ieri precipitando dalla Punta Dufour (VS), che con i suoi 4'634 metri è la più alta vetta alpina svizzera. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora poco chiare, ha indicato oggi la polizia cantonale vallesana.