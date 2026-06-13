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Montagna fatale Un morto sul Cervino. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi

SDA

13.6.2026 - 16:26

Un alpinista è deceduto nella mattinata di oggi, sabato, sul Cervino. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori dell'Air Zermatt, in raccordo con il soccorso alpino valdostano, ed è stato trasportato ad Aosta, scrive oggi l'agenzia ANSA.

Intervenuto un velivolo di Air Zermatt, qui in un'immagine d'archivio.
Intervenuto un velivolo di Air Zermatt, qui in un'immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

13.06.2026, 16:26

L'incidente, di cui non è ancora nota la dinamica, è avvenuto sul Pic Tyndall, sulla via normale di salita ai 4'478 metri della «Grande Becca».

Si tratta del settimo decesso in 24 ore sulle Alpi Nord-occidentali.

Ieri, venerdì, tre alpinisti trentini sono deceduti sulla parete Nord del Gran Paradiso (4'061 metri), mentre oggi altri due sono stati recuperati senza vita sul Mont Maudit (4'465 metri), nel versante francese del massiccio del Monte Bianco.

Il corpo di un altro alpinista è stato recuperato questo sabato pomeriggio nella zona del ghiacciaio della Brenva, sempre sul Monte Bianco.

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