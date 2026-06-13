Montagna fatale Un morto sul Cervino. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi

Un alpinista è deceduto nella mattinata di oggi, sabato, sul Cervino. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori dell'Air Zermatt, in raccordo con il soccorso alpino valdostano, ed è stato trasportato ad Aosta, scrive oggi l'agenzia ANSA.