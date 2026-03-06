  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Ambasciata svizzera a Teheran resta aperta

SDA

6.3.2026 - 12:23

L'Ambasciata svizzera in Iran è attualmente operativa. (Foto archivio)
L'Ambasciata svizzera in Iran è attualmente operativa. (Foto archivio)
Keystone

L'ambasciata svizzera a Teheran resta aperta, nonostante gli incessanti bombardanti statunitensi e israeliani sulla capitale iraniana da sabato. Lo ha confermato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) all'agenzia Keystone-ATS.

Keystone-SDA

06.03.2026, 12:23

06.03.2026, 12:26

Presso la rappresentanza svizzera lavorano ancora sei cittadini elvetici e 18 collaboratori locali, ha precisato un portavoce del DFAE. Tutti stanno bene, considerate le circostanze, ha aggiunto. Quattro collaboratori con passaporto rossocrociato avevano già abbandonato la Repubblica islamica il 3 marzo.

Tutte le rappresentanze svizzere nella regione dispongono delle necessarie misure di sicurezza e di gestione delle crisi, hanno sottolineato i servizi di Ignazio Cassis, precisando che tali dispositivi vengono costantemente verificati e adattati.

Dopo l'offensiva militare israeliana e statunitense contro l'Iran e la conseguente rappresaglia da parte di Teheran, migliaia di cittadini svizzeri sono rimasti bloccati in diversi Stati del Golfo. Attraverso l'applicazione Travel Admin del DFAE si sono registrate circa 5'200 persone dall'inizio delle ostilità.

Ieri pomeriggio un primo volo speciale di Swiss provenienti dalla capitale dell'Oman Mascate e diretto a Zurigo ha permesso di rimpatriare 211 cittadini elvetici.

