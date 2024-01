La presidente della Confederazione Viola Amherd è costretta a posticipare la sua visita in Austria, prevista per questa settimana, in quanto ha contratto il Covid.

La consigliera federale Viola Amherd (foto d'archivio) sda

Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Non è ancora stata resa nota una nuova data.

In base alla tradizione il o la presidente della Confederazione compie la sua prima visita all'estero in Austria. A Vienna incontra il presidente della Repubblica (attualmente Alexander Van der Bellen), il cancelliere (ora Karl Nehammer) e altri membri del governo così come il presidente del Consiglio nazionale, la Camera che rappresenta il popolo.

A causa della malattia, inoltre, la seduta di domani del Consiglio federale sarà diretta dalle vicepresidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS il portavoce del governo André Simonazzi.

Amherd vi parteciperà in videoconferenza su una linea sicura.

om, ats