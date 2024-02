Amherd al suo arrivo all'aeroporto di Tallinn. Keystone

La presidente della Confederazione Viola Amherd ha iniziato oggi il suo viaggio in Estonia, visitando nella capitale Tallinn il Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE).

Domani la vallesana si intratterrà invece con le autorità locali, mentre mercoledì si sposterà in Norvegia.

Fondato nel 2008, questo centro sostiene i membri della Nato e altri Paesi con la formazione, la ricerca e lo scambio di esperienze nelle questioni di ciberdifesa, sottolinea in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Dal 2020 la Svizzera partecipa alle sue attività.

Uno dei responsabili ha presentato alla consigliera federale e alla sua delegazione le attività del centro. Amherd ha anche incontrato i due collaboratori del suo dipartimento, il DDPS appunto, che ci lavorano, riferisce una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto.

Domani, nel programma della presidente della Confederazione ci sono colloqui il presidente estone Alar Karis e con la prima ministra Kaja Kallas. Si terrà pure un faccia a faccia con il ministro della difesa del Paese baltico Hanno Pevkur.

Mercoledì Amherd si trasferirà poi in Norvegia – Stato che come la Svizzera fa parte dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) – dove ad attenderla ci sarà il primo ministro Jonas Gahr Støre. La visita a Oslo avrà come ultima portata giovedì un incontro con il re Harald V.

Gli argomenti trattati in questo viaggio al nord, informa il DDPS, saranno le relazioni bilaterali, la politica europea e le questioni in materia di sicurezza, in particolare l'aggressione militare da parte di Mosca contro l'Ucraina. Una tematica che tocca da molto vicini entrambi i Paesi, visto che sia Estonia sia Norvegia confinano con la Russia.

bt, ats