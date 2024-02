Amianto: condannata la Svizzera Keystone

La Confederazione dovrà versare 20'800 euro (19'600 franchi) per torto morale alla vedova e al figlio di una vittima dell'amianto. La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ritiene che la giustizia elvetica abbia violato il diritto a un processo equo.

La vittima era deceduta nel 2006 a causa di un tumore alla pleura causato dall'esposizione all'amianto. Durante la sua infanzia, dal 1961 al 1972, aveva vissuto a Niederurnen (GL) in una casa di proprietà della Eternit SA, situata nei pressi di uno stabilimento gestito dalla stessa Eternit.

Poco prima di morire, il malato aveva avviato un procedimento penale per lesioni gravi. Nel 2009 i suoi parenti avevano intentato un'azione legale contro Eternit, i due figli di Max Schmidheiny, l'ex proprietario dell'azienda, e le FFS.

Chiamato ad esprimersi, il Tribunale federale (TF) aveva sospeso il procedimento per per quattro anni e mezzo fino al 2018, in attesa di una revisione legislativa (che aveva portato i termini della prescrizione da 10 a 20 anni). In seguito, il TF aveva stabilito che il termine di prescrizione fosse iniziato nel 1972 e che quindi fosse scaduto al momento dell'inoltro dell'azione legale.

Non esiste un periodo di latenza massimo riconosciuto

Nella sua sentenza – nella quale critica la Svizzera per la durata del procedimento – la CEDU afferma che non esiste un periodo di latenza massimo scientificamente riconosciuto tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza del cancro.

La malattia può svilupparsi dai 15 ai 45 anni dopo l'esposizione all'asbesto, o anche di più. Per la Corte europea tale circostanza non può non essere essere presa in considerazione per calcolare i termini di prescrizione.

Inoltre, la Corte critica inoltre il fatto che la giustizia svizzera abbia attribuito maggiore importanza alla certezza del diritto dei responsabili del danno che al diritto delle vittime di portare la causa davanti a un tribunale.

fc, ats