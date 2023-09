Per la successione di Alain Berset c'è anche Beat Jans Keystone

Il presidente del governo basilese Beat Jans (PS) ha annunciato oggi la sua candidatura per il Consiglio federale al posto di Alain Berset, che lascerà la carica alla fine dell'anno. Si tratta del quarto socialista in corsa per la successione.

«Svolgerei questo incarico con piacere e convinzione», ha dichiarato Jans, aggiungendo: «mi piacciono le sfide». Il 59enne è presidente del governo di Basilea Città dal 2021. È stato membro del Consiglio nazionale dal 2010 al 2020. Durante la sua attività di parlamentare federale, è stato vicepresidente del PS per cinque anni.

In precedenza è stato membro del Gran Consiglio e presidente della sezione cantonale del PS. È laureato in scienze ambientali e ingegneria agricola e ha anche effettuato un apprendistato come agricoltore. Prima del suo mandato in seno all'esecutivo cantonale, ha lavorato come consulente indipendente per la sostenibilità e la comunicazione.

Oltre a Jans, altri tre socialisti hanno dichiarato la propria volontà di accedere al Consiglio federale. Si tratta del consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch e dei consiglieri nazionali Matthias Aebischer (BE) e Mustafa Atici (BS).

Una commissione di selezione valuterà le candidature fino al 4 novembre. Gli eventuali candidati ufficiali verranno annunciati il 25 novembre. I designati si dovranno in seguito presentare a partito e popolazione in occasione di quattro audizioni pubbliche, che si svolgeranno a Ginevra il 6 novembre, a Bienne (BE) l'8 novembre, a Olten (SO) il 9 novembre e a Sciaffusa il 14 novembre.

mh, ats