L'incendio sopra Campascio, frazione del Comune di Brusio, in un'immagine alle prime ore del mattino di mercoledì. Keystone

Anche due elicotteri dell'esercito, oltre ai mezzi dei pompieri del posto, sono impegnati mercoledì mattina nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nel pomeriggio di martedì nei boschi di Campascio, frazione del Comune di Brusio.

Keystone-SDA SDA

È ancora interrotto il traffico della Ferrovia retica e da martedì sera è chiusa anche la strada per la frazione di Viano. Il villaggio di una sessantina di abitanti è raggiungibile soltanto attraverso una strada forestale, ha detto a Keystone-ATS il sindaco di Brusio Pietro Della Cà.

A breve è annunciato un rapporto da parte delle autorità con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

A quanto si è potuto apprendere finora, il fuoco sarebbe stato acceso in modo controllato e legale, ma, anche a causa del clima secco e ventoso di questi giorni, sarebbe sfuggito al controllo degli operatori causando, tra l'altro, una spessa nube di fumo che copre l'intero fondovalle.