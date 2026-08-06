Finirà mai?
Ancora prolungata l'allerta canicola in Ticino, ecco fino a quando
EPA
MeteoSvizzera ha di nuovo prolungato l'avviso relativo al gran caldo in Ticino, ma ha abbassato l'allerta al livello 3 su 5 da domani sera a venerdì prossimo, 14 agosto, per le località sotto i 600 metri.
L’ondata di caldo che imperversa ormai da settimane su tutto il Ticino centrale e meridionale sembra non volerci abbandonare.
MeteoSvizzera ha infatti deciso di prorogare ancora una volta l’allerta canicola, estendendola fino alle 20 di venerdì 14 agosto. Ha però abbassato il livello di pericolo, da 4 a 3 (su 5), corrispondente comunque a un pericolo marcato.
Torna invece a respirare un po' meglio il resto della Svizzera, per il quale gli esperti hanno tolto l'avviso.
Resta invece in vigore, fino a nuovo avviso, il divieto di accendere fuochi all’aperto quasi in tutto il Paese, dove in alcuni casi il rischio di incendi boschivi è classificato a 5 su 5 (rosso più scuro).
MeteoSvizzera