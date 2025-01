Nuova indagine statunitense: «Credit Suisse celò legami coi nazisti». Scoperta una «lista nera» segreta?

La Svizzera pensava di aver fatto i conti con il proprio passato di collaborazione con i nazisti dopo le dolorose indagini degli anni '90, che portarono le sue due maggiori banche a pagare oltre un miliardo di dollari di risarcimento alle vittime dell'Olocausto. Invece...

Immagine illustrativa dpa

Keystone-SDA SDA

Invece documenti scoperti negli archivi bancari suggeriscono che possa esserci stato, almeno in parte, un insabbiamento.

Un'indagine condotta da una commissione del Senato americano ha rivelato che Credit Suisse avrebbe nascosto informazioni durante precedenti inchieste su conti bancari appartenuti a nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Scoperta una «Lista nera americana»

«Decine di migliaia di documenti scoperti a seguito dell'inchiesta della commissione (...) forniscono nuove prove sull'esistenza di titolari di conti legati a nazisti, fino ad ora sconosciuti o solo parzialmente identificati,» ha dichiarato in un comunicato la commissione bilancio del Senato.

In particolare, è stato trovato un archivio di clienti contrassegnati come «lista nera americana,» una designazione per chi finanziava o commerciava con i nazisti o i partner dell'Asse.

«La banca non ha rivelato l'esistenza di questi conti durante le indagini precedenti» condotte in particolare negli anni '90, ha aggiunto la commissione.

Le scoperte di Barofsky

Queste rivelazioni seguono le scoperte dell'ex procuratore Neil Barofsky, nominato mediatore presso Credit Suisse nel 2021. Barofsky era stato licenziato da Credit Suisse nel 2022 dopo che la banca aveva «fatto pressione (...) affinché limitasse la sua indagine,» ha affermato la commissione senatoriale.

Barofsky è stato poi reintegrato nel 2023 dopo l'acquisizione di Credit Suisse da parte della sua concorrente UBS.

Il team di Barofsky ha scoperto archivi che hanno permesso di identificare altri clienti legati ai nazisti, incluso un conto controllato da ufficiali di alto rango delle SS e un intermediario svizzero usato per movimentare beni saccheggiati, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Credit Suisse «non ha sempre condiviso le informazioni in suo possesso,» ha dichiarato Barofsky in una lettera inviata alla commissione senatoriale a metà dicembre e resa pubblica oggi.

«Il mio team ha lavorato a stretto contatto con Credit Suisse per assicurarsi che tutte le parti rilevanti dei suoi archivi esistenti fossero incluse nell'indagine,» ha aggiunto Barofsky.

La presa di posizione di UBS

Contattata dall'Afp, UBS ha dichiarato di essere «impegnata a contribuire a un censimento completo degli ex conti legati ai nazisti detenuti in precedenza nelle banche che hanno preceduto Credit Suisse.»

La banca ha affermato di fornire «tutta l'assistenza necessaria» a Neil Barofsky «affinché possa continuare a fare luce su questo tragico periodo della storia attraverso questa indagine».

L'indagine della commissione senatoriale è ancora in corso.

Nel 1998, giova ricordare, le banche svizzere avevano accettato di risarcire per un totale di 1,25 miliardi di dollari gli ebrei spogliati dai nazisti.