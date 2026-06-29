Ascona
Anziano annega al largo della spiaggia di Porto Ronco
Immagine illustrativa d'archivio.
DPA
Un 75enne è annegato nel Lago Maggiore, al largo di Porto Ronco. Le operazioni di rianimazione non hanno avuto successo.
Poco prima delle 14:00 è stata segnalata alla polizia, che ne dà notizia in una nota, la scomparsa di un bagnante al largo della spiaggia di Porto Ronco.
Le ricerche sono subito scattate. Il corpo privo di sensi di un 75enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna, è stato individuato poco distante, a una quindicina di metri di profondità.
Una volta portato a riva sono iniziate le manovre di rianimazione, poi continuate dai soccorritori del SALVA, giunti sul posto. Nonostante i tentativi, l'uomo è deceduto.
Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.