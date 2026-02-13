I coniugi Moretti, gerenti del locale in cui si è consumato l'incendio di Capodanno, sono ancora sotto indagine.

Rigettiamo categoricamente la narrazione diffusa dai loro legali, secondo cui tale riapertura sarebbe un atto di «solidarietà» finalizzato a risarcire le vittime».

Per l'Associazione, «l'argomentazione finanziaria appare del tutto pretestuosa. Se vi fosse una reale e immediata volontà di supportare le famiglie colpite, i fondi verrebbero destinati a tale scopo in modo diretto e incondizionato, senza subordinarli a futuri e ipotetici profitti commerciali. Legare l'indennizzo delle vittime agli incassi di locali ancora al centro di un'inchiesta rappresenta una strategia inaccettabile».

Inoltre, afferma l'associazione «è doveroso ricordare che le indagini sulle misure di conformità e sicurezza di tali strutture sono tuttora in corso. Appare pertanto inconcepibile, oltre che profondamente irrispettoso nei confronti delle vittime e dei sopravvissuti, forzare un ritorno alla normalità commerciale».

«Per le nostre famiglie, questo annuncio non rappresenta una mano tesa, ma una nuova e profonda ferita», dichiara Francesco Riva, presidente dell'Associazione.

«Non accetteremo in alcun modo che il dolore dei sopravvissuti e la necessità di giustizia vengano utilizzati come leva per riabilitare attività su cui pende l'ombra di 41 vittime. Chiediamo alle istituzioni e alle autorità locali di intervenire: l'accertamento della verità e la tutela della sicurezza pubblica devono precedere qualsiasi ritorno agli affari».