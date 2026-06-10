I commercianti diranno la loro
tipress
In Ticino rimarranno quattro le domeniche di aperture straordinarie dei negozi ma, da ora bisognerà tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio.
Quest’ultima frase è stata inserita nell’articolo 13 della legge cantonale sull’apertura dei negozi, a seguito dell’approvazione da parte del gran Consiglio mercoledì sera, aiutato dal voto compatto del centrodestra.
Per i dipendenti le domeniche di lavoro rimarranno quattro.
A Berna, martedì, il Consiglio degli Stati aveva respinto un aumento delle aperture annuali da 4 a 12.