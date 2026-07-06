L'allerta canicola di grado 3 per il Ticino e il Moesano, lanciata sabato, in vigore da domenica, è stata prolungata di tre giorni. Non finirà venerdì 10, ma forse, solo forse, lunedì 13 luglio.

La situazione sul fronte del caldo in Ticino e nel Moesano nei prossimi giorni, come previsto e come in parte già comunicato durante il fine settimana, non migliorerà.

Tanto che MeteoSvizzera ha già deciso di prolungare l’allerta canicola in vigore da domenica almeno fino a lunedì 13 luglio.

Le previsioni lasciano però già intendere che probabilmente sarà ulteriormente prorogata visto che all’orizzonte non si vedono cambiamenti sostanziali della situazione.

Le condizioni di alta pressione sull’Europa centro-occidentale con giornate soleggiate e molto calde, con possibili temproali serali soprattutto in montagna, saranno stabili almeno fino a domenica 19 luglio.

L'allarme canicola di grado 3 è stato emanato anche per la fascia di territorio che va dal Ginevra a Basilea, mentre per la Svizzera centrale e parte del Vallese c'è il pericolo di maltempo.

Già lunedì fino a 34 gradi

Per oggi, lunedì, MeteoSvizzera prevede al Sud in prevalenza soleggiato nonostante alcune velature ad alta quota. In Engadina abbastanza soleggiato. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 20.

Nelle vallate del Sopraceneri tendenza favonica e massime fino a 34 gradi. In montagna vento moderato da nordovest. Isoterma di zero gradi a 3800 metri.

Temperature elevate questa mattina, pure ad alta quota

Sulle pagine di MeteoSvizzera si può leggere come le temperature massime nei prossimi giorni saranno costantemente comprese fra 31 e 34 gradi, con un’umidità nelle ore più calde fra il 30 e il 45%.

Di la notte la colonnina del mercurio dovrebbe scendere a 18 gradi in pianura e 23 in collina. Giova ricordare però che si tratta di valori indicativi

Nella notte tra domenica e lunedì alla stazione di Poschiavo/Robbia a oltre 1’000 metri di altitudine la temperatura non è scesa sotto i 20° C. Poco meno dei 21,6 di Biasca, dei 22,5 di Lugano e dei 22,7 di Locarno Monti dove già alle 10:30 di oggi sono superati i 30° C.

Le raccomandazioni per la popolazione: bere molta acqua e mangiare cibi freschi e leggeri, consumando frutta e verdura

evitare le bevande alcoliche

evitare l’attività fisica in generale ed in particolare durante le ore più calde della giornata

rinfrescare le abitazioni oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando bene durante la notte

rinfrescare il più possibile il corpo con docce, stando in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore caldo

proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole: indossare abiti leggeri, non aderenti e di colore chiaro, preferibilmente a maniche lunghe, che consentano l’evaporazione tramite il sudore, ma che proteggono dal calore elevato e applicare la crema solare

indossare un copricapo

contattare le persone vicine (parenti, vicini di casa, in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate

tenersi informati attraverso i mass-media, i bollettini meteorologici o consultando la App di MeteoSvizzera.