Votazioni federali Approvate sia l'abolizione del valore locativo che l'identificazione elettronica (Id-e)

SDA

28.9.2025 - 16:12

Sì risicato all'Id-e
sda

Dalle urne oggi, domenica 28 settembre, sono usciti due «sì» a livello federale, uno più netto e l'altro più risicato.

,

Keystone-SDA, Sara Matasci

28.09.2025, 16:12

28.09.2025, 17:32

L'imposta sul valore locativo è abolita. La maggioranza di popolo e cantoni ha infatti approvato oggi - con il 57,7% dei voti e 16,5 cantoni - l'introduzione di una nuova imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie, elemento indispensabile affinché la riforma possa entrare in vigore. La partecipazione è stata del 49,5%.

Oggi non c'è stata nessuna suspense: già pochi minuti dopo mezzogiorno, quando sono arrivate le prime proiezioni e i primi dati parziali, si è capito che la riforma dell'imposizione degli immobili sarebbe stata accettata. Ciò non significa che l'esito odierno non sia stata una sorpresa: i sondaggi prevedevano infatti un «sì» tiratissimo.

Il risultato non è però stato unanime in tutta la Svizzera, tanto che si può parlare di Röstigraben: i cantoni romandi - con il sostegno di Basilea Città - hanno tutti respinto la riforma. Ginevra ha ad esempio detto «no» nella misura del 66,1%, Vaud del 63,8%.

Dall'altra parte della Sarine è invece giunto un «sì» convinto, con percentuali che hanno sorpreso molto osservatori della politica federale. Il più favorevole è stato Appenzello Interno con il 75,1% di favorevoli. Percentuali elevate anche a Appenzello Esterno (73,4%), Turgovia (72,4%), San Gallo (71,8%), Glarona (70,1%).

Nella campagna di votazioni in molti hanno sostenuto che la riforma penalizzerebbe in particolare le regioni turistiche, dove ci sono molte residenze secondarie. In Parlamento molti deputati provenienti da questi cantoni avevano del resto chiesto, senza successo, di limitare la riforma alle sole residenze primarie.

I risultati odierni non hanno confermato questi risultati. I cantoni alpini sono infatti usciti spaccati dallo scrutinio odierno: Vallese l'ha respinta con il 60,3% dei voti, mentre Ticino e Grigioni l'hanno sostenuta con rispettivamente il 56,5% e il 67,1%.

Votazione federaleAbolito il valore locativo: «sì» solido alle urne, ma c'è stato un Röstigraben

La Legge su Id-e accolta con il 50,4% di «sì»

Dopo una lunga suspense, alla fine è uscito un sì risicatissimo a favore dell'introduzione di un mezzo di identificazione elettronico statale: il popolo svizzero ha accolto oggi la Legge sull'Id-e con il 50,4% di voti a favore. A far pendere l'ago della bilancia è stato il cantone di Zurigo. Il Ticino ha approvato la nuova normativa con il 51,48% di sì, mentre i Grigioni l'hanno bocciata con il 51,74% di no. La partecipazione è stata del 49,55%.

Il 7 marzo 2021, l'introduzione di una Identità elettronica era stata bocciata dal popolo con oltre il 64% dei voti contrari fondamentalmente perché sarebbe stata emessa da imprese private.

La nuova normativa - il cui nome per esteso è legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e, LIdE) e contro la quale è stato lanciato un referendum - crea la base per una identità digitale statale con cui ci si potrà identificare per richiedere per esempio su Internet un estratto del casellario giudiziale, una patente di guida o dimostrare la propria età in caso di acquisto di alcolici.

Con la nuova legge l'identità elettronica resta facoltativa e gratuita. L'Id-e verrà emessa unicamente dalla Confederazione, la quale risulterà esserne la sola responsabile della sicurezza gestendone anche l'infrastruttura tecnica necessaria, con l'intento - in tal modo - di garantire al meglio la protezione della sfera privata e la sicurezza dei dati. Per proteggere inoltre l'utente da furti d'identità l'Id-e è associato allo smartphone.

Ad accogliere la nuova legge sono stati BS, FR, GE, LU, TI, VD, ZG e ZH. Tra questi quelli più a favore si sono dimostrati essere Vaud (57,19% di sì), Basilea Città (56,79% di sì) e Ginevra (55,19% di sì). L'accoglienza più tirata è stata quella di Friburgo (50,37%).

Mentre a bocciare più nettamente l'Id-e sono stati Uri (59,35%), Svitto (59,16%), Obvaldo (57,42%) e Turgovia (56,71%).

Votazioni 28 settembre

Il nostro live blogRisultati, reazioni e tanto altro della giornata di votazioni federali

Dati definitiviI risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio

Dati definitiviLe cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Altre notizie

Reazioni del CF alle votazioniValore locativo, Keller-Sutter: «Si chiude un capitolo», Id-e, Jans: «Si rafforza la nostra sovranità digitale»

Elezione suppletivaGinevra: il Verde Nicolas Walder in testa al primo turno per il Governo

Votazioni comunaliZurigo vieta i soffiatori di foglie a benzina