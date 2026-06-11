Il Consiglio di Stato ticinese aggiorna il Piano forestale cantonale
Keystone
Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato l'aggiornamento del Piano forestale cantonale (PFC). Lo strumento delinea gli indirizzi della politica forestale ticinese per i prossimi decenni.
Il nuovo PFC nasce dalla consapevolezza che il bosco ticinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Nei prossimi decenni dovrà confrontarsi con sfide complesse come l'aumento delle temperature e gli eventi estremi.
Il Piano definisce strategie, obiettivi e misure per garantire la tutela dell'interesse pubblico nei confronti del bosco. Mira a preservare la multifunzionalità delle foreste ticinesi fino al 2050.