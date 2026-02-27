La direttiva cantonale dell’UDC ha deciso che i democentristi presenteranno una propria lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali ticinesi dell’aprile 2027 e non, come nell'ultima tornata, con la Lega die Ticinesi.

Ne dà notizia la RSI, citando un comunicato diffuso martedì da parte dei dell'UDC.

Si tratta, si legge, si una «scelta di coerenza e coraggio», ma non si nasconde il motivo della rottura con la Lega dei ticinesi.

«Nelle discussioni su un’eventuale lista comune. L’UDC ha espresso una chiara riserva politica sul nome di Claudio Zali», molto critico nei confronti dei democentristi, nonostante l’alleanza di tre anni fa abbia contribuito anche alla sua riconferma.

La lista forse a settembre?

Una decisione sul rifare o no una lista comune avrebbe dovuto essere presa in ottobre del 2025, ma la scadenza era poi stata rinviata a primavera e infine a giugno.

Superato il termine, l'UDC ticino sezione ticinese ha deciso di non attendere e di procedere allo strappo.

Nelle prossime settimane la commissione cerca composta da Gabriele Pinoja, Anastassiya Fehlmann e Lucio Lorenzon lavorerà alle proposte di candidatura che dovranno essere ratificate dal comitato cantonale alla fine dell’estate.

La lista sarà probabilmente presentata in settembre.