L'iniziativa chiedeva che misure come l'uso delle mascherine, i test o le vaccinazioni per i bambini non venissero promosse o imposte.

In Appenzello Esterno è stata sonoramente bocciata – con il 71,5% di «no» – l'iniziativa «Nessuna coercizione nei confronti di bambini e adolescenti», presentata in risposta alle direttive del Cantone e della Confederazione durante la pandemia di Covid-19.

I promotori chiedevano che misure come l'uso delle mascherine, i test o le vaccinazioni per questa fascia della popolazione «non vengano promosse e non siano imposte senza il consenso dei genitori o di altri tutori legali».

Il governo e tutti i gruppi rappresentati in Gran Consiglio avevano respinto il testo considerandolo superfluo da un lato e inattuabile a causa del diritto federale sovraordinato dall'altro.

L'affluenza alle urne è stata del 53,8%.