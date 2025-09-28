Netta bocciaturaNo all'iniziativa per la protezione dei bambini in Appenzello Esterno
SDA
28.9.2025 - 14:21
In Appenzello Esterno è stata sonoramente bocciata – con il 71,5% di «no» – l'iniziativa «Nessuna coercizione nei confronti di bambini e adolescenti», presentata in risposta alle direttive del Cantone e della Confederazione durante la pandemia di Covid-19.
Keystone-SDA
28.09.2025, 14:21
28.09.2025, 14:24
SDA
I promotori chiedevano che misure come l'uso delle mascherine, i test o le vaccinazioni per questa fascia della popolazione «non vengano promosse e non siano imposte senza il consenso dei genitori o di altri tutori legali».
Il governo e tutti i gruppi rappresentati in Gran Consiglio avevano respinto il testo considerandolo superfluo da un lato e inattuabile a causa del diritto federale sovraordinato dall'altro.