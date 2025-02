Susann Metzger è stata eletta alla successione di Alfred Stricker in governo. Keystone

Susann Metzger del Partito Indipendente di Appenzello esterno (PU AR), entrerà nel governo cantonale: alle elezioni suppletive di oggi ha battuto la senza partito Barbara Giger-Hauser per succedere ad Alfred Stricker, del suo stesso partito, che andrà in pensione.

Keystone-SDA, masn, ats SDA

La prima ha ottenuto 8'475 voti, contro i 6'389 della seconda. La maggioranza assoluta si attestava a 7'521. L'affluenza alle urne è stata del 41,7%.

Il PU AR è una formazione organizzata come associazione e con 15 deputati su 65 è il secondo partito in parlamento, dopo il PLR (21). La sua candidata, 47 anni, di professione economista in un'azienda attiva a livello internazionale, è deputata in Gran consiglio ed è stata vicesindaco di Heiden. Era sostenuta dal Partito socialista (PS) e dai Verdi liberali.

Da parte sua Giger-Hauser, 55 anni, era stata proposta come candidata dall'Unione dei contadini di Appenzello Esterno e godeva del sostegno dell'Unione democratica di centro (UDC), del Partito liberale radicale (PLR) e del Centro. Insieme al marito gestisce un'azienda agricola a Teufen. Fino a un anno fa ha inoltre fatto parte della direzione dell'Ospedale cantonale sangallese.

Le cinque poltrone dell'esecutivo di Appenzello Esterno rimangono quindi ripartite fra due rappresentanti del PLR e uno ciascuno del PU AR, del PS e dell'UDC.

Sempre oggi il democentrista Hansueli Reutegger è stato eletto landamano (capo del governo), un incarico che viene rinnovato a cadenza biennale. Era l'unico candidato.