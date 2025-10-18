DifesaArmasuisse vuole produzione droni militari in Svizzera
SDA
18.10.2025 - 08:45
La Svizzera ha bisogno di un suo ecosistema di droni, sostiene Thomas Rothacher, vice responsabile dell'armamento presso armasuisse. «Il pericolo che rappresenta questa tecnologia è ancora ampiamente sottostimato», ha avvertito.
Keystone-SDA
18.10.2025, 08:45
SDA
«L'idea è che imprese sviluppino in Svizzera droni che possano anche essere esportati», ha spiegato Thomas Rothacher in un'intervista diffusa oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. L'esperto è convinto che la Svizzera, con le sue alte scuole di fama mondiale e la sua industria innovativa, potrebbe profilarsi in questo campo.
Ma, ha aggiunto, una condizione fondamentale è l'alleggerimento delle restrittive leggi sull'esportazione di materiale bellico. Senza questo passaggio, nessuna azienda si prenderebbe un tale rischio.
Tempus fugit
Rothacher ha tra l'altro constatato che i paesi NATO evitano ormai di acquistare armamenti elvetici, poiché temono di non poterseli scambiare in caso d'urgenza o di non ricevere ulteriori forniture. «Questo pesa sugli ordini alle nostre industrie e le imprese se ne vanno».
Il responsabile stima poi che l'Europa ha preso coscienza troppo tardi del problema posto dai droni. La difesa è più difficile che l'attacco, poiché ogni sistema funziona in maniera differente, ha sottolineato. «Ad oggi, non esiste purtroppo alcun sistema di difesa efficace contro tutti i droni».
A inizio ottobre l'esercito svizzero ha incaricato l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) di acquistare nuovi sistemi di difesa contro i droni. Rothacher spera che saranno pronti entro giugno 2026. In Svizzera abbiamo tendenza a voler fare tutto in maniera impeccabile, ha aggiunto. «Temo che non ne abbiamo il tempo».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico