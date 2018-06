Aquiloni incendiari da Gaze, monito di Israele

Fiera delle armi Source: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

La Svizzera è al sedicesimo posto a livello mondiale per numero di armi nelle mani di civili. È quanto indica uno studio realizzato da Small Arms Survey per il 2017 pubblicato oggi.

In totale nel mondo l'85% delle armi sono nelle mani dei civili, in gran parte privati, ma anche gruppi armati non statali, gang, società di sicurezza private. Il restante 15% si suddivide fra esercito (13%) e forze di sicurezza (2%).

In Svizzera le armi "civili" sono circa 28 ogni 100 abitanti. Negli Stati Uniti sono 120,5, mentre nello Yemen 53. In fondo alla classifica troviamo Indonesia e Giappone con meno di 1.

In dati assoluti, negli Stati Uniti ci sono 393 milioni di armi civili, cinque volte di più che in India. Al terzo posto troviamo la Cina. Seguono Pakistan e Russia.