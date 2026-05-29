Sono sospettati di tentata truffa ai danni di anziani con il metodo delle chiamate shock. Lo hanno reso noto venerdì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. I truffatori si sono presentati come membri delle forze dell'ordine, sostenendo che un familiare della vittima fosse coinvolto in una rapina per chiedere denaro e gioielli. Nelle ultime settimane, viene precisato nel comunicato, si registra un aumento considerevole di questo genere di truffe. La Polizia ha allestito una pagina per informare e fornire consigli di prevenzione.