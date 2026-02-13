In entrata in Svizzera Arrestato al valico di Brogeda con ben 10 kg di cocaina in auto

L'uomo diretto in Svizzera è stato fermato dalle autorità di stanza a Ponte Chiasso. (Foto simbolica)

Nei giorni scorsi le forze dell'ordine hanno fermato presso il valico autostradale di Brogeda un'auto con targhe slovene e diretta in Svizzera, nella quale erano nascosti 10 chili di cocaina. Lo comunicano oggi le autorità italiane.