Giustizia
Arrestato uno svizzero in Thailandia, sospettato di aver abusato di un 14enne
La Patong Beach, luogo del presunto abuso. (Foto d'archivio)
Keystone
Le autorità dell'isola thailandese di Phuket hanno arrestato un cittadino svizzero. È accusato di aver attirato un 14enne in una trappola e di averne abusato sessualmente.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), interrogato da Keystone-ATS, ha confermato l'arresto di un cittadino svizzero in Thailandia. L'ambasciata a Bangkok è in contatto con le autorità locali e sostiene la persona coinvolta nell'ambito della protezione consolare.
I fatti si sarebbero verificati lo scorso 10 luglio alla Patong Beach sulla costa occidentale dell'isola tipica meta di vacanze, riporta «20 Minuten» sull'edizione odierna, rifacendosi a numerosi media locali concordi, tra cui il «The Phuket News».
Il presunto autore avrebbe chiesto una foto e l'indirizzo al 14enne per poi aggiungerlo tra i contatti nell'applicazione di messaggistica Line e quindi invitarlo a fare il bagno al mare assieme. A quel punto sarebbe avvenuto l'abuso.
La madre del ragazzo avrebbe allertato la sera stessa la polizia locale, poco dopo che l'uomo aveva mandato la foto scattata assieme e chiesto di incontrarsi nuovamente.
Lunedì 13 luglio il cittadino elvetico è quindi stato arrestato e sul suo cellulare e laptop sono state trovate le fotografie incriminanti. Le accuse mosse all'uomo sono sequestro di persona a fini sessuali di un minore di 15 anni, stupro di un minore di 15 anni e atti osceni su un minore di 15 anni.
L'uomo rischia una pena detentiva da cinque fino a vent'anni. Gli è stata negata la libertà provvisoria su cauzione, mentre l'Ufficio immigrazione thailandese, secondo quanto riportato dai media, starebbe valutando di intraprendere azioni legali riguardo al permesso di soggiorno dello svizzero e revocargli il visto. Tra la popolazione, l'uomo sarebbe considerato un dirigente rispettato.