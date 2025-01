Un sistema per evitare di mandare la plastica nell'inceneritore. Keystone

Da oggi è disponibile in alcuni comuni svizzeri un nuovo sistema di raccolta per gli imballaggi in plastica e quelli di cartone destinati alle bevande. L'obiettivo è quello di creare una rete di riciclaggio a livello nazionale.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Denominato Recypac, il servizio è attualmente disponibile nella città di Berna e nelle località zurighesi di Dietikon, Greifensee, Oetwil an der Limmat e Schlieren. Altri comuni seguiranno nelle prossime settimane, si legge in un comunicato odierno.

Recypac richiede l'autorizzazione di ogni comune per mettere a disposizione la sua offerta. L'organizzazione senza scopo di lucro è promossa da vari attori, fra cui Aldi, Coop, Denner, Emmi, Lidl, Migros, Nestlé, Unilever e Valora.

«Da anni lavoriamo per semplificare i nostri imballaggi e renderli riciclabili», afferma Eugenio Simioni, dirigente presso Nestlé Suisse, citato nella nota: la nuova infrastruttura rende ora possibile il riciclo.

Da parte loro, Coop e Migros già raccoglievano imballaggi in plastica in alcune regioni, ma secondo Christopher Rohrer di Migros il sistema ha raggiunto il suo limite: «Una soluzione nazionale standardizzata porterà importanti vantaggi in termini di efficienza ed è nell'interesse dei consumatori».

La raccolta della plastica non è gratuita

La raccolta della plastica non è gratuita: i quattro sacchi disponibili presso le autorità locali e i dettaglianti costano da 1 (17 litri) a 4 franchi (110 litri). Il prezzo è comunque solitamente inferiore al classico sacco della spazzatura.

La plastica raccolta viene riciclata nei paesi limitrofi: secondo Recypac il materiale ottenuto può essere utilizzato ad esempio nell'industria, ma in futuro sarà possibile usarlo per produrre nuovamente imballaggi per alimenti.

In Svizzera attualmente viene riciclato solo il 3% degli imballaggi in plastica. L'organizzazione si è posta l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 un tasso del 55% per gli imballaggi in plastica e del 70% per i cartoni delle bevande.