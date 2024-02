La procedura rapida per i richiedenti asilo nordafricani verrà applicata anche a Chiasso. Keystone

La Confederazione vuole ampliare la procedura d'asilo di 24 ore per i nordafricani a tutti i centri federali. La quota di approvazione della domanda per questi Paesi è molto bassa e dallo scorso autunno è in corso un progetto pilota a Zurigo.

Da quanto è stata lanciata la fase test di questa procedura rapida, il numero di richiedenti asilo provenienti dal Magreb è calato del 34%. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha confermato a Keystone-ATS informazioni in tal senso pubblicate oggi, sabato, dalle testate Tamedia.

A Zurigo durante i weekend, quando per motivi di risorse le domande non vengono registrate, si è notato che diverse persone hanno lasciato il centro prima ancora che la procedura venisse completata.

«Spesso si tratta semplicemente di trovare un alloggio per il fine settimana», ha detto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), citata negli articoli.

Visto il buon funzionamento della nuova procedura, si è deciso di estenderla agli altri centri federali. Si tratta Berna, Boudry (NE), Altstätten (SG), Chiasso e Basilea.

trm, ats