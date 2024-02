100 carri armati Leopard di questo tipo sono una questione politicamente esplosiva. SDA

Il rapporto d'inchiesta del Controllo federale delle finanze (CDF) sull'affare delle armature Ruag solleva molti interrogativi. Anche i politici della sicurezza parlano di «errori evidenti» e «comportamenti ingenui».

Hai fretta? blue News riassume per te Il rapporto del CDF sull'acquisto dei carri armati da parte di Ruag è stato criticato anche dai politici.

A loro avviso, sono necessarie misure efficaci per evitare tali errori in futuro.

Franziska Roth (PS) e Thomas Hurter (UDC) spiegano quali misure sono necessarie in un'intervista a blue News. Mostra di più

Il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) sulle transazioni relative all'acquisto di 100 carri armati Leopard 1 ha fatto scalpore negli scorsi giorni. Esso solleva diversi interrogativi sulle attività commerciali di Ruag nell'ambito dell'affare dei veicoli blindati.

Le procedure non sono state rispettate ripetutamente, le autorizzazioni mancavano e l'azienda ha firmato contratti che le hanno causato notevoli svantaggi finanziari. Il Dipartimento della Difesa (DDPS), proprietario di Ruag insieme all'Amministrazione federale delle finanze, ha quindi chiesto di porre immediatamente rimedio alle carenze.

Questo è inevitabile anche per i politici della sicurezza che siedono in Parlamento. La deputata del PS Franziska Roth ha dichiarato a blue News: «È scioccante la misura in cui Ruag abbia mancato di senso degli affari e di responsabilità a tutti i livelli e abbia ignorato il rispetto delle regole e della legge».

«Sconvolgente che non sia stata pronunciata alcuna parola»

Il politico della sicurezza UDC Thomas Hurter è dello stesso parere. «Trovo che questo sia un caso davvero estremo. Il Consiglio di amministrazione e la direzione non hanno ovviamente riconosciuto l'esplosività politica di un simile accordo».

Ma anche il DDPS, in quanto proprietario della Ruag, ha fallito secondo i politici, che non risparmiano quindi critiche alla ministra della difesa Viola Amherd. «Il Dipartimento della Difesa è stato ovviamente completamente ingenuo quando si è trattato di monitorare», afferma Hurter. «E la comunicazione esterna del capo della Difesa è stata tutt'altro che ottimale».

La rappresentante socialista Roth afferma, dal canto suo, che è «scioccante che la capa del DDPS, nonché il CdA e la direzione di Ruag non abbiano apparentemente mai detto una parola al riguardo, anche se a quanto pare si sono resi conto troppo tardi delle azioni non autorizzate delle società subordinate che stavano palesemente danneggiando gli interessi di Ruag».

«Necessarie delle misure efficaci»

Ma quali misure sono ora necessarie? Secondo Hurter manca la sensibilità nella selezione del personale. «Il settore della difesa è un'area sensibile, Ruag non è un'azienda qualsiasi. Per ricoprire una posizione dirigenziale in essa è indispensabile conoscere l'industria della difesa. Inoltre, se assunti bisogna essere consapevoli di lavorare per un'azienda federale. Di conseguenza, c'è sempre un'osservazione politica e una certa esplosività».

Né l'ex amministratrice delegata Brigitte Beck né il presidente Nicolas Perrin, che ha annunciato le sue dimissioni in seguito alle rivelazioni, avevano esperienza in questo settore. Non c'è bisogno di una supervisione aggiuntiva, afferma Hurter, secondo il quale però «la selezione del personale deve essere chiaramente migliorata».

Anche la socialista Roth chiede nuove misure. «Il proprietario di Ruag e la stessa azienda devono presentare al Parlamento, entro un periodo di tempo ragionevole, una nuova struttura di gestione convincente che impedisca efficacemente, in futuro, errori così evidenti».