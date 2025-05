Alliance F si batte per i diritti delle donne in Svizzera. (Immagine d'archivio) Keystone

In un manifesto, Alliance F richiama l'attenzione sul pericolo che i diritti delle donne vadano persi, a causa di un declino dell'ordine democratico.

Keystone-SDA SDA

La federazione delle associazioni femminili svizzere, in occasione dell'assemblea dei delegati a Berna, celebra i suoi 125 anni di esistenza.

L'organizzazione ha pubblicato sul proprio sito web le sue richieste con il titolo «Un manifesto per le donne e la democrazia». Secondo Alliance F, in molti paesi i governi autoritari stanno minando le istituzioni democratiche. Ciò rappresenta una minaccia per i diritti delle donne, che sono spesso i primi a essere limitati.

Durante l'assemblea dei delegati è stato tra l'altro proposto un nuovo inno nazionale. Le parole rendono omaggio alle donne del passato, del presente e del futuro. La musica, basata sul Salmo svizzero, è della cantautrice svizzero tedesca Émilie Jeanne-Sophie Welti, in arte Sophie Hunger.