Iniziativa SSR e non solo Il Centro si riunisce per la sua ultima assemblea dell'anno, ecco i temi sul tavolo 

SDA

15.11.2025 - 08:57

Previsto anche un discorso del presidente Bregy.
Previsto anche un discorso del presidente Bregy.
Keystone

Il Centro tiene sabato la sua ultima assemblea dei delegati dell'anno in quel di Grenchen, nel canton Soletta. Il partito si pronuncerà in particolare su due iniziative sottoposte a votazione federale l'8 marzo prossimo.

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:57

15.11.2025, 09:09

I delegati dovranno esprimersi sull'iniziativa «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», testo dell'UDC che chiede un importante taglio del canone radiotelevisivo. Durante i dibattiti in Parlamento, la consigliera agli Stati vallesana del Centro Marianne Maret aveva sottolineato che un «sì» alle urne porterebbe a una riduzione della metà dei proventi del canone per l'emittente pubblica, il che significherebbe la scomparsa di migliaia di posti di lavoro.

La seconda iniziativa è quella di PS e Verdi denominata «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente». Essa domanda la creazione di un fondo per il clima che andrebbe alimentato con un versamento annuale compreso tra lo 0,5% e l'1% del prodotto interno lordo (pil) fino al 2050. Anche in questo caso, il Centro si era detto contrario in Parlamento: una soluzione del genere comporterebbe un nuovo indebitamento fra il 3% al 6% all'anno, aveva evidenziato il «senatore» Beat Rieder.

Oltre a ciò, durante l'assemblea odierna lo schieramento si concentrerà sui «grandi temi politici che caratterizzeranno il nostro Paese nei tempi a venire». Nel menù sono previsti pure discorsi dei pezzi grossi del partito, come il presidente Philipp Matthias Bregy e il consigliere federale Martin Pfister.

