Iniziativa SSR e non soloIl Centro si riunisce per la sua ultima assemblea dell'anno, ecco i temi sul tavolo
SDA
15.11.2025 - 08:57
Il Centro tiene sabato la sua ultima assemblea dei delegati dell'anno in quel di Grenchen, nel canton Soletta. Il partito si pronuncerà in particolare su due iniziative sottoposte a votazione federale l'8 marzo prossimo.
I delegati dovranno esprimersi sull'iniziativa «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», testo dell'UDC che chiede un importante taglio del canone radiotelevisivo. Durante i dibattiti in Parlamento, la consigliera agli Stati vallesana del Centro Marianne Maret aveva sottolineato che un «sì» alle urne porterebbe a una riduzione della metà dei proventi del canone per l'emittente pubblica, il che significherebbe la scomparsa di migliaia di posti di lavoro.
La seconda iniziativa è quella di PS e Verdi denominata «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente». Essa domanda la creazione di un fondo per il clima che andrebbe alimentato con un versamento annuale compreso tra lo 0,5% e l'1% del prodotto interno lordo (pil) fino al 2050. Anche in questo caso, il Centro si era detto contrario in Parlamento: una soluzione del genere comporterebbe un nuovo indebitamento fra il 3% al 6% all'anno, aveva evidenziato il «senatore» Beat Rieder.
Oltre a ciò, durante l'assemblea odierna lo schieramento si concentrerà sui «grandi temi politici che caratterizzeranno il nostro Paese nei tempi a venire». Nel menù sono previsti pure discorsi dei pezzi grossi del partito, come il presidente Philipp Matthias Bregy e il consigliere federale Martin Pfister.