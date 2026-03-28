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Partiti svizzeri Assemblea del Centro: Pfister chiede unità sulla difesa

SDA

28.3.2026 - 12:00

Il «padrone di casa» Pfister dal palco di Zugo.
Il «padrone di casa» Pfister dal palco di Zugo.
Keystone

Intervenuto oggi all'assemblea dei delegati del suo partito, il Centro, il consigliere federale Martin Pfister ha chiesto di riconoscere la gravità della situazione alla luce delle guerre e di investire nell'esercito.

Keystone-SDA

28.03.2026, 12:00

28.03.2026, 12:07

La sicurezza, ha affermato, è il presupposto fondamentale per la prosperità, la libertà e la democrazia.

Pfister, eletto un anno fa, ha parlato all'evento in corso di svolgimento a Zugo, nel suo cantone d'origine. Il ministro della difesa ha riferito dei suoi recenti viaggi in Finlandia e Polonia, precisando di essere rimasto colpito dalla prontezza militare di questi Stati. La Svizzera dovrebbe in particolare prendere come modello il Paese del nord Europa, ha dichiarato.

Pfister ha invocato unità, sottolineando l'importanza di trovare soluzioni insieme e di assumersi le proprie responsabilità, anziché polarizzare il Paese. Ha aggiunto che non solo il conflitto in Ucraina, ma anche le turbolenze economiche e i progressi tecnologici, stanno avendo un impatto sulla sicurezza della Confederazione.

Stando al 62enne, per quanto riguarda la difesa militare la necessità di modernizzazione è enorme. Pfister ha quindi ribadito la proposta di aumentare temporaneamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 0,8 punti percentuali, in modo che la Svizzera possa disporre di fondi sufficienti da investire nell'esercito e più in generale nel rafforzamento della sicurezza del Paese.

Bregy loda via centrista

Il ruolo del Centro non è quello di guardare a sinistra o a destra, bensì avanti, ha detto dal canto suo il presidente del partito, Philipp Matthias Bregy.

Secondo Bregy, gli estremismi politici considerano la crescita superflua, oppure vogliono soffocarla per ragioni ideologiche. La via centrista, al contrario, non si limita a una maggiore crescita, ma punta alla migliore possibile, ha dichiarato.

Il vallesano ha poi difeso la decisione del suo schieramento di mantenere l'iniziativa popolare per l'abolizione della penalizzazione fiscale per le coppie sposate, nonostante nella recente votazione federale gli elettori abbiano scelto di introdurre la tassazione individuale. Anche questo, ha affermato, rispecchia i valori del partito.

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