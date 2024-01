Il presidente del PLR Thierry Burkart Keystone

«Dobbiamo ammettere che abbiamo mancato l'obiettivo». È con queste parole che il presidente del PLR, Thierry Burkart, è tornato oggi sulle elezioni federali dello scorso ottobre.

Intervenendo davanti ai delegati, riuniti in assemblea a Zugo, egli ha ammesso che il partito ha dovuto accettare un risultato che non auspicava.

Una delle ragioni è da ricercare nel «dissesto di Credit Suisse», secondo Burkart. A suo avviso questo evento ha avuto un impatto negativo sulla percezione del partito da parte dell'opinione pubblica.

Un altro ostacolo è venuto dalle congiunzioni di liste, ha proseguito, ricordando che alcuni hanno criticato il PLR per essersi buttato nelle braccia dell'UDC. Ma se non si fanno congiunzioni si è svantaggiati fin dall'inizio, ha fatto notare, aggiungendo che questa prassi dovrebbe essere abolita e che avrebbe presentato una proposta in tal senso in parlamento.

mh, ats