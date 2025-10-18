Il consigliere federale Ignazio Cassis all'assemblea dei delegati del PLR a Berna. Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha invitato i delegati del PLR a «guardare al futuro» e a sostenere il nuovo pacchetto di accordi negoziati con l'Unione europea, che ha definito «vitale per la prosperità e la sovranità del Paese».

Keystone-SDA SDA

All'assemblea dei delegati che si tiene a Berna, il capo del DFAE ha difeso quella che considera «una scelta strategica, non un capriccio politico».

«La Svizzera vive nel cuore dell'Europa: commerciamo, lavoriamo e studiamo con i nostri vicini e la qualità di queste relazioni determina la nostra prosperità, la nostra sicurezza e, in ultima analisi, la nostra qualità di vita», ha sottolineato Cassis, ricordando che più della metà delle esportazioni svizzere sono destinate all'UE.

Con questo accordo, la Svizzera «mantiene il controllo della propria rotta», ha assicurato il Consigliere federale, precisando che senza le nuove tappe previste «il percorso bilaterale si concluderà a medio termine».

Nel corso della giornata sono previsti gli interventi di non meno di 120 delegati dei partiti.