SvizzeraAssemblea PLR: Vincenz-Stauffacher e Mühlemann co-presidenti
SDA
18.10.2025 - 15:05
Il PLR ha due nuovi co-presidenti: i delegati riuniti a Berna hanno eletto oggi la consigliera nazionale sangallese Susanne Vincenz-Stauffacher e il consigliere agli Stati glaronese Benjamin Mühlemann.
Keystone-SDA
18.10.2025, 15:05
18.10.2025, 15:20
SDA
I due candidati alla co-presidenza succedono al consigliere agli Stati argoviese Thierry Burkart. In carica dall'ottobre 2021, Burkart lascia la presidenza del partito alla fine di ottobre.