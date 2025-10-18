  1. Clienti privati
Svizzera Assemblea PLR: Vincenz-Stauffacher e Mühlemann co-presidenti

SDA

18.10.2025 - 15:05

Da sinistra: il presidente uscente del PLR, Thierry Burkart, e i due nuovi co-presidenti Susanne Vincenz-Stauffacher e Benjamin Mühlemann.
Da sinistra: il presidente uscente del PLR, Thierry Burkart, e i due nuovi co-presidenti Susanne Vincenz-Stauffacher e Benjamin Mühlemann.
Keystone

Il PLR ha due nuovi co-presidenti: i delegati riuniti a Berna hanno eletto oggi la consigliera nazionale sangallese Susanne Vincenz-Stauffacher e il consigliere agli Stati glaronese Benjamin Mühlemann.

Keystone-SDA

18.10.2025, 15:05

18.10.2025, 15:20

I due candidati alla co-presidenza succedono al consigliere agli Stati argoviese Thierry Burkart. In carica dall'ottobre 2021, Burkart lascia la presidenza del partito alla fine di ottobre.

