In vista delle votazioni I Verdi Liberali si schierano: sì a e-ID, libertà di voto sull'imposta immobiliare

SDA

16.8.2025 - 13:55

Il presidente di partito Jürg Grossen. (Immagine d'archivio).
Keystone

I Verdi liberali, riuniti in assemblea dei delegati, si pronunciano chiaramente in favore dell'e-ID, in votazione il 28 settembre. Lasciano invece libertà di voto sull'imposta immobiliare.

16.08.2025, 14:09

Nel corso dell'incontro svoltosi online, i delegati del PVL hanno nettamente approvato il testo sull'identificazione elettronica per 171 voti contro 1 e nessun astenuto, si legge in un comunicato. «L'e-ID segna un'avanzata considerevole e attesa da tempo nella digitalizzazione della Svizzera», ha detto il presidente di partito Jürg Grossen.

La libertà di voto sul secondo argomento è invece stata decisa con 104 voti contro 54 e 2 astenuti. La scelta è seguita a un dibattito animato. «Questo dimostra che ci sono molti argomenti a favore di un cambio nel sistema di imposizione immobiliare, così come ci sono molti argomenti contrari», ha sottolineato Grossen.

Diversi membri del partito considerano il valore locativo come un'imposizione ingiustificata e fittizia. Altri sostengono invece che una modifica del sistema rischia di frenare il rinnovamento energetico degli immobili e di pesare sulle casse federali a causa delle perdite fiscali.

