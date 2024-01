Il presidente uscente dell'UDC Marco Chiesa non vuole un avvicinamento della Svizzera all'Ue. Keystone

Il presidente dell'UDC Marco Chiesa si è nuovamente espresso contro qualsiasi legame istituzionale tra la Svizzera e l'Ue. Questo seppellirebbe la democrazia diretta e porterebbe a un'ulteriore immigrazione.

Nel discorso rivolto ai delegati del partito, riuniti in assemblea a Bürglen, poco lontano da Altdorf (UR), il consigliere agli Stati ticinese ha definito i nuovi negoziati tra Berna e Bruxelles come «una messa in scena». Il popolo viene preso in giro, ha detto, perché il nuovo mandato negoziale è solo «vino vecchio in botti nuove».

Con un legame istituzionale, la Svizzera dovrebbe «seppellire la sua indipendenza e la sua democrazia diretta», poiché il diritto di referendum raggiungerebbe i suoi limiti, ha detto Chiesa. Anche l'immigrazione continuerebbe ad aumentare. «Signore e signori, vogliono esautorarvi».

rl, ats