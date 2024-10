I delegati UDC riuniti in assemblea esprimono un chiaro sì per il Finanziamento uniforme delle prestazioni Keystone

I delegati dell'UDC, riuniti oggi in assemblea a Aarau, si sono espressi a favore del Finanziamento uniforme delle prestazioni: i sì per la modifica della legge federale sull'assicurazione malattia, sulla quale il popolo voterà il 24 novembre, sono stati 248, i no 90.

SDA

Il comitato direttivo, ieri, su tale tema non aveva fornito alcuna raccomandazione lasciando libertà di voto.

ev, ats