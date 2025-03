Marcel Dettling, consigliere nazionale e presidente dell'UDC Keystone

Nel suo discorso davanti ai delegati dell'UDC, riuniti in assemblea oggi a Puidoux (VD), il presidente del partito Marcel Dettling ha puntato ancora una volta il dito contro quello che ha definito il «caos» della politica di asilo.

Keystone-SDA SDA

L'UDC si batterà per una Svizzera «più sicura e più libera», ha assicurato, criticando il consigliere federale Beat Jans e la sinistra.

«I nostri confini non sono protetti. I migranti che chiedono asilo e le persone entrate illegalmente in Svizzera rendono il nostro Paese insicuro. Quasi ogni giorno assistiamo ad atti di violenza o a gravi crimini sessuali, a rapine e furti», ha sostenuto Dettling, davanti a una platea in cui erano presenti anche i due consiglieri federali UDC Guy Parmelin e Albert Rösti.

Come detto, nel suo intervento non sono mancati i riferimenti ironici al ministro di giustizia e polizia. «Non dovrebbe preoccuparsi della nostra sicurezza? Certo che dovrebbe, ma preferisce occuparsi del riconoscimento ufficiale di un 'terzo sesso' e celebrare il Ramadan musulmano, mentre sempre più spesso i canti di Natale sono banditi dalle nostre scuole».