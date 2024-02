I premi delle casse malati saranno oggi al Centro delle assemblee dei delegati di PS e Alleanza del Centro (foto d'archivio). Keystone

I delegati del PS e dell'Alleanza del Centro discutono oggi dei premi delle casse malati. Entrambi i partiti hanno lanciato iniziative popolari, rispettivamente «per premi meno onerosi» e «per il freno ai costi», che saranno sottoposte alle urne il 9 giugno.

Il congresso del Partito socialista (PS) a Le Grand-Saconnex (GE) si concentrerà anche sulla questione della povertà. Da parte sua, il Centro confermerà Gerhard Pfister quale presidente del partito per altri quattro anni durante l'assemblea dei delegati a Svitto.

Pfister e l'intero comitato direttivo sono stati invitati a candidarsi per un ulteriore mandato. Il 61enne zughese non è solo il consigliere nazionale più longevo, ma anche il più longevo presidente di uno dei principali partiti svizzeri. Ha assunto la presidenza dell'ex PPD nel 2016 e gli ha dato un'immagine più fresca ribattezzandolo «Alleanza del Centro».

Per quanto riguarda le altre formazioni politiche, i presidenti sono tutti in carica da meno tempo. Jürg Grossen ha assunto la guida dei Verdi liberali nel 2017, mentre Marco Chiesa (UDC), i co-presidenti del PS Mattea Meyer e Cédric Wermuth, nonché Balthasar Glättli (Verdi) sono in carica dal 2020. Dal canto suo Thierry Burkart è presidente del PLR dal 2021.

Al «Mythen Forum» di Svitto, i delegati del Centro decideranno anche raccomandazioni di voto per il 9 giugno. Tra questi, la propria «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)», con la quale il partito di Pfister intende limitare l'aumento dei premi dell'assicurazione malattie. Il Centro si esprimerà anche sull'iniziativa «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)'» del PS.

Limite di spesa per i premi

Quest'ultima iniziativa è anche uno dei temi principali della congresso del Partito socialista a Le Grand-Saconnex, nel Canton Ginevra, dove si riuniscono oltre 500 delegati. La proposta prevede che nessuna famiglia debba spendere più del 10% del proprio reddito per i premi dell'assicurazione malattie. I delegati del PS si pronunceranno anche sull'iniziativa centrista «per un freno ai costi».

Il Consiglio del partito, ovvero il parlamentino socialista, propone inoltre ai delegati di sostenere l'iniziativa popolare dei Verdi «Per l'introduzione di un centesimo solare (Iniziativa solare)». Il PS discuterà anche della proposta per un Finanziamento unitario delle prestazioni nel settore ambulatoriale e stazionario.

Il congresso dei socialisti si concentrerà pure sul tema della povertà. Il PS vuole «porre fine alla povertà in Svizzera entro il 2030». Oggi il partito intende adottare una risoluzione in tal senso.

Durante il congresso, il PS si congederà anche dall'ex consigliere federale Alain Berset. Il friburghese ha rappresentato i socialisti in Consiglio federale dal 2012 al 2023.

ats