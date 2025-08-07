  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera In crescita il fenomeno dell'assenteismo scolastico, docenti preoccupati

SDA

7.8.2025 - 11:58

L'assenteismo scolastico è in crescita secondo i docenti.
L'assenteismo scolastico è in crescita secondo i docenti.
Keystone

Lunghi periodi di assenteismo da scuola senza validi motivi danneggiano lo sviluppo psichico dei giovani, pregiudicando anche la loro formazione futura.

Keystone-SDA

07.08.2025, 11:58

07.08.2025, 12:06

È quanto constatano le associazioni dei docenti romandi e svizzero tedeschi che chiedono provvedimenti di sostegno per ragazzi e ragazze allo scopo di arginare un fenomeno in crescita.

L'assenteismo non è semplicemente «bigiare» una lezione, sostengono in una nota odierna le due associazioni che riuniscono i docenti romandi e svizzero tedeschi (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) e Syndicat des Enseignant-es Romand-es (SER). Benché non esistano dati nazionali, si legge nel comunicato, Cantoni e Città parlano di un fenomeno in crescita, le cui cause sono sovente complesse, che riguarda anche l'asilo e le scuole elementari.

Per contrastare questa tendenza, le due associazioni auspicano l'istituzione di un sistema d'allarme preventivo e una migliore interazione fra allievo e maestro. Un tale sistema dovrebbe essere in grado di riconoscere certi segnali di disagio, che sovente si manifestano con un malessere fisico. Quando gli scolari saltano sovente le lezioni, alla base di tale comportamento non vi è solo la scuola.

Per questo è necessario coinvolgere non solo i docenti, gli psicologi scolastici e i medici, ma anche i genitori e, in generale, l'intera società. Le scuole, stando alle due associazioni, devono offrire un ambiente dove i giovani si sentano a loro agio e possano imparare con profitto.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
L'invasione della caravella portoghese costringe numerose spiagge a chiudere
Ecco qual è stata la rotta aerea più trafficata al mondo nel 2024

Altre notizie

Guerra commerciale. Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Guerra commercialeTrump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Guerra commerciale. Scattano i dazi del 39% sui prodotti svizzeri, riunione straordinaria del Governo

Guerra commercialeScattano i dazi del 39% sui prodotti svizzeri, riunione straordinaria del Governo

Locarno. Baume-Schneider apre il Festival: «In periodi di instabilità il cinema può offrire una visione, difendere valori»

LocarnoBaume-Schneider apre il Festival: «In periodi di instabilità il cinema può offrire una visione, difendere valori»