Il testo è stato pubblicato oggi sul Foglio federale (immagine simbolica) Keystone

Una nuova iniziativa popolare mira ad aumentare la sicurezza digitale in Svizzera. La Confederazione dovrebbe quindi stabilire, a livello costituzionale, disposizioni di sicurezza per tutti gli attori pubblici e privati operanti nello spazio digitale del Paese.

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Inoltre, dovrebbe garantirne l'applicazione. Il testo dell'iniziativa popolare «Per la sicurezza digitale della Svizzera» è stato pubblicato stamane sul Foglio federale.

È stata lanciata dall'associazione Swiss Digital Pact e ha l'obiettivo di creare le basi per uno spazio digitale sicuro «per lo Stato, l'economia e la società» e i relativi dati, come si legge nel testo.

Con un nuovo articolo 57a «Sicurezza digitale» nella Costituzione, la Confederazione verrebbe esplicitamente incaricata di garantire regole di sicurezza efficaci nello spazio digitale e di assicurarne l'attuazione. Tra le altre cose, anche i dati personali dovrebbero essere protetti meglio.

Entro il 2 dicembre 2027 dovranno essere raccolte le 100'000 firme valide necessarie per la riuscita dell'iniziativa.