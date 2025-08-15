  1. Clienti privati
Traffico stradale L'ATA deposita la petizione contro le restrizioni delle zone a 30 km/h

SDA

15.8.2025 - 10:01

L'ATA consegna 22 mila firme alla Cancelleria federale
L'ATA consegna 22 mila firme alla Cancelleria federale
Keystone

L'Associazione traffico e ambiente (ATA) ha depositato oggi, venerdì, alla Cancelleria federale una petizione contro le restrizioni al limite di velocità di 30 km/h nei centri abitati. Il testo, intitolato «Tempo 30», è stato sottoscritto da oltre 22'000 persone.

Keystone-SDA

15.08.2025, 10:01

15.08.2025, 10:05

«Il loro messaggio è chiaro e forte: no a misure che indeboliscono sicurezza, salute, democrazia e autonomia locale». Il limite di 30 km/h «non è una moda passeggera», ha dichiarato la direttrice dell'ATA, Stéphanie Penher, citata in un comunicato.

Per Penher, la riduzione della velocità è uno strumento che salva vite, riduce il rumore e migliora la qualità della vita. Questa misura è minacciata da un progetto del Consiglio federale che mira a imporre un «vincolo centralizzatore, scollegato dal territorio e dai bisogni reali» della popolazione, sostiene l'ATA.

Nel 2024, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di frenare l'estensione del limite dei 30 km/h nelle città. Secondo la stampa svizzero-tedesca, il ministro dei trasporti Albert Rösti vorrebbe attuare questa decisione tramite ordinanza, una via che renderebbe impossibile sottoporre la misura a referendum. Una scelta che l'ATA giudica un'inaccettabile violazione dell'autonomia dei comuni e dei cantoni.

Altre notizie

Berna. Il Centro: Maya Bally e Yvonne Bürgin candidate come capogruppo

BernaIl Centro: Maya Bally e Yvonne Bürgin candidate come capogruppo

Voto a settembre. Consiglio federale: «Sì alla tassa immobiliare e all'abolizione del valore locativo»

Voto a settembreConsiglio federale: «Sì alla tassa immobiliare e all'abolizione del valore locativo»

Dopo i dazi, la seconda mazzata. Trump ha «imbrogliato» la Svizzera sugli F-35? La situazione spiegata in 7 punti

Dopo i dazi, la seconda mazzataTrump ha «imbrogliato» la Svizzera sugli F-35? La situazione spiegata in 7 punti