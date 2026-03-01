Il DFAE non organizza partenze per i cittadini svizzeri (foto simbolica) Keystone

Dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non è a conoscenza di cittadini svizzeri feriti o uccisi nella regione.

Keystone-SDA SDA

Tuttavia, diverse persone non possono lasciare il Paese a causa delle restrizioni imposte al traffico aereo.

Dallo scoppio dei combattimenti, il servizio di assistenza telefonica del DFAE ha risposto a oltre trecento richieste, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS il portavoce del dipartimento diretto da Ignazio Cassis, Michael Steiner. Il dipartimento ha rafforzato le proprie capacità operative.

Il DFAE è inoltre in contatto con i cittadini svizzeri che, a causa delle limitazioni del traffico aereo, non possono lasciare la regione. Questi vengono assistiti «nei limiti del possibile», è stato indicato.

Nessun rimpatrio organizzato dal DFAE

Il DFAE non organizza evacuazioni per i cittadini svizzeri. Le persone che desiderano lasciare il paese devono informarsi presso le compagnie aeree e gli operatori turistici sulle possibilità disponibili e utilizzare i mezzi di trasporto commerciali accessibili. Il DFAE invita inoltre i cittadini svizzeri presenti sul posto a seguire le istruzioni delle autorità locali e a registrarsi sull'app TravelAdmin.

Negli Emirati Arabi Uniti, secondo il DFAE, sono registrati circa 5'200 svizzeri residenti all'estero, cui si aggiungono quasi 900 viaggiatori. In Israele sono iscritti al registro degli svizzeri all'estero circa 25'000 cittadini e circa 100 risultano registrati sull'app di viaggio TravelAdmin.

In Arabia Saudita sono registrati circa 540 svizzeri residenti all'estero, in Qatar circa 350 e in Iran circa 180. Una netta maggioranza di persone registrate in Iran possiede anche la cittadinanza iraniana.

In altri Paesi come Oman, Kuwait e Bahrein vivono rispettivamente tra 100 e 120 cittadini svizzeri. In Oman sono registrati 180 viaggiatori svizzeri, mentre in Kuwait, Bahrein e Yemen solo un numero molto basso a una cifra.

Tutte le ambasciate svizzere sono operative

Tutte le ambasciate svizzere nella regione continuano a essere operative, secondo il DFAE. Il personale sta bene e non si registrano danni alle infrastrutture.

Tutte le rappresentanze dispongono di dispositivi di sicurezza e di gestione delle crisi che includono piani di emergenza. Il DFAE non fornisce dettagli su misure concrete.

Quattro dei dieci collaboratori rimasti presso l'ambasciata svizzera a Teheran sono stati richiamati in Svizzera ieri. Tuttavia, a causa della chiusura dello spazio aereo, la loro partenza non è stata possibile, come ha dichiarato Monika Schmutz Kirgöz, capo della Divisione Medio Oriente e Nord Africa del DFAE, in un'intervista alla «SonntagsZeitung».

I quattro collaboratori erano già a bordo dell'aereo e attualmente si trovano in un hotel vicino all'aeroporto.

Altri sei collaboratori restano per il momento presso l'ambasciata a Teheran. Il personale era già stato ridotto nei giorni precedenti da 14 a 10 persone. Per i dipendenti a Teheran sono stati predisposti letti in un seminterrato. I cinque collaboratori del DFAE presso l'ambasciata a Tel Aviv possono rifugiarsi nei bunker in caso di allarme aereo.