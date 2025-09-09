  1. Clienti privati
Da Berna Attacco su Doha: la Svizzera denuncia la violazione della sovranità del Qatar

SDA

9.9.2025 - 20:46

"Il dialogo deve prevalere: non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente", affermano i servizi del consigliere federale Ignazio Cassis. (Immagine d'archivio del 19 agosto)
"Il dialogo deve prevalere: non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente", affermano i servizi del consigliere federale Ignazio Cassis. (Immagine d'archivio del 19 agosto)
Keystone

La Svizzera critica questa sera l'attacco israeliano contro responsabili del movimento islamista Hamas a Doha, definendolo «una chiara e inaccettabile violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Qatar».

Keystone-SDA

09.09.2025, 20:46

09.09.2025, 20:49

In Qatar. La TV Arabiya: «Ucciso a Doha il leader di Hamas al-Hayya»

In QatarLa TV Arabiya: «Ucciso a Doha il leader di Hamas al-Hayya»

«Ricordiamo che il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati in ogni momento», scrive il Dipartimento federale degli affari esteri sulla rete sociale X. «Il dialogo deve prevalere: non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente», aggiungono i servizi del consigliere federale Ignazio Cassis.

