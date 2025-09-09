Da BernaAttacco su Doha: la Svizzera denuncia la violazione della sovranità del Qatar
SDA
9.9.2025 - 20:46
La Svizzera critica questa sera l'attacco israeliano contro responsabili del movimento islamista Hamas a Doha, definendolo «una chiara e inaccettabile violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Qatar».
«Ricordiamo che il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati in ogni momento», scrive il Dipartimento federale degli affari esteri sulla rete sociale X. «Il dialogo deve prevalere: non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente», aggiungono i servizi del consigliere federale Ignazio Cassis.