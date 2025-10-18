Attenti a «Toni», il radar che non fa sconti ai turisti dello shopping

Un autovelox di questo tipo rileva ora tutti i veicoli che attraversano la piazza della stazione di Costanza. Jenoptik / Dirk Peiper Fotografie

Gli acquirenti svizzeri possono raggiungere i negozi solo attraverso una deviazione: a Costanza c'è ora un divieto di circolazione nella Bahnhofplatz, che la città fa rispettare rigorosamente con il «Panzerblitzer Toni».

Hai fretta? blue News riassume per te La città tedesca di Costanza è molto popolare tra i turisti dello shopping della Svizzera tedesca.

Ora c'è un divieto di circolazione nella piazza della stazione, che prima consentiva un facile accesso al centro città e al centro commerciale.

Il radar, soprannominato «Panzerblitzer Toni», individua tutti i contravventori. Mostra di più

Costanza è ancora la destinazione più popolare per lo shopping degli svizzero-tedeschi. Ora però la polizia ha installato un autovelox mobile in città, che potrebbe costare caro ai turisti dello shopping.

Soprannominato «Panzerblitzer Toni» dagli abitanti del luogo, il dispositivo registra tutti i veicoli nella piazza della stazione di Costanza, che di recente è stata chiusa ai veicoli privati. Fanno eccezione i ciclisti, il traffico delle consegne mattutine e i mezzi pubblici.

Tutti gli altri rischiano una multa di 50 euro (poco più di 46 franchi) se circolano nella piazza.

E nessuno può sperare di non essere beccato: il «Panzerblizter Toni» prende di mira tutto ciò che si muove. Questo dispositivo high-tech non è infatti in grado di distinguere tra biciclette, autobus e automobili. Qualsiasi cosa passi, lui lampeggia.

Chi fa spesa deve stare attento

Questo significa molto lavoro per le autorità di Costanza, come riporta il «Südkurier», in quanto le foto devono essere analizzate manualmente.

L'amministrazione comunale è però disposta a compiere questo sforzo, nell'obiettivo di rendere la piazza della stazione un luogo più tranquillo e sicuro.

Il divieto di circolazione, rigorosamente applicato, potrebbe causare disagi anche ad alcuni turisti svizzeri dediti allo shopping. Dovranno infatti deviare per fare shopping nel centro città o al Lago-Center.

Difficilmente, però, gli autovelox freneranno il boom dello shopping a Costanza.