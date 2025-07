Immagine d'illustrazione archivio Keystone

La Protezione dei consumatori svizzera ha lanciato un allarme sui negozi online che si spacciano per elvetici. Questi siti web utilizzano il dominio «.ch» anche se la merce proviene direttamente dalla Cina.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La protezione dei consumatori svizzera mette in guardia dai negozi online che si spacciano per elvetici.

Questi siti web utilizzano il dominio «.ch», ma in realtà vendono «prodotti spazzatura» direttamente dalla Cina.

Sul suo sito web, l'organizzazione per la tutela dei consumatori ha pubblicato un elenco di indirizzi web che, secondo l'organizzazione, violano la legge contro la concorrenza sleale. Mostra di più

La Protezione svizzera dei consumatori mette in guardia da alcuni negozi online che si dichiarano aziende elvetiche. Sebbene questi siti web abbiano il dominio «.ch», vendono «prodotti spazzatura» direttamente dalla Cina.

In caso di problemi con la merce inviata, i gestori di questi negozi non rispondono alla corrispondenza, lo ha reso noto negli scorsi giorni l'associazione. I dati di contatto sono infatti spesso falsificati, così come le recensioni dei clienti.

Il materiale ritornato in Cina di solito rimane bloccato alla dogana e di conseguenza il prezzo di acquisto non viene rimborsato. La Protezione dei consumatori parla di aziende «mascherate» che, di solito, sono attive su TikTok e Instagram. Vendono, ad esempio, vestiti, mobili e oggetti di uso quotidiano.

La tutela dei consumatori pubblica un elenco

Sul suo sito web, la Protezione dei consumatori ha pubblicato un elenco di siti web che, secondo l'organizzazione, violano la legge contro la concorrenza sleale. Ciò avviene, ad esempio, fornendo informazioni incomplete o false sul sito web od offrendo sconti falsi.

La Protezione dei consumatori ha fatto sapere di essere intervenuta presso 17 operatori di tali siti web. Di conseguenza, 9 operatori hanno adattato il sito o lo hanno messo offline. La Tutela dei consumatori ha sporto denuncia penale contro gli altri 8, che non hanno proprio risposto agli interventi dell'organizzazione.

La Segreteria di Stato per l'economia (SECO) deve ora intervenire contro i fornitori illegali e garantire che i negozi fraudolenti vengano messi rapidamente offline. L'organizzazione per la tutela dei consumatori definisce il fenomeno «dropshipping».

La Segreteria di Stato accoglie con favore l'iniziativa

Inoltre, la SECO ha dichiarato di accogliere l'iniziativa per la tutela dei consumatori in linea di principio. È a conoscenza di casi simili: «Seguiamo con occhio critico "questo fenomeno"», ha ha fatto sapere.

Secondo la legge federale contro la concorrenza sleale, il Consiglio federale può intervenire se vengono toccati interessi collettivi, prosegue il comunicato: «Le persone interessate possono contattare la SECO».