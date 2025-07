Le aziende usano pubblicità come questa per promettere confronti tra le casse malati. Screenshot/Instagram

Numerosi servizi di confronto tra i premi delle casse malati stanno attualmente attirando l'attenzione sui social media con grandi promesse di risparmio. Questo però quando i premi ufficiali per il 2026 non sono ancora stati annunciati.

Hai fretta? blue News riassume per te Diverse compagnie pubblicizzano sui social media offerte vantaggiose sulle casse malati per il 2026.

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non è però ancora possibile fare confronti.

Chiunque stia scorrendo Instagram, Facebook o altre piattaforme si imbatte in numerose pubblicità di premi di cassa malati. Solo negli ultimi giorni, blue News ha contato più di 20 annunci, molti dei quali allettano gli utenti con presunte opportunità di risparmio e confronti rapidi.

Ad esempio sulla pagina «Krankenkassenbewertung», pubblicizzata tramite un annuncio Instagram, si legge: «Risparmia fino a 3'278 franchi all'anno» o «Confronta in 2 minuti».

Anche altri fornitori come «Fincompact» o «Neo.swiss» fanno pubblicità aggressiva, promuovendo cifre come 202,10 franchi o addirittura 171,10 franchi di premio mensile. Il confronto è a portata di click.

In realtà nessuno sa quanto saranno effettivamente alti i premi delle casse malati nel 2026. Lo conferma anche l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) interpellato da blue News.

«Il confronto dei premi per l'anno 2026 non è possibile prima dell'approvazione di questi. È possibile confrontare i premi solo per il 2025», afferma la portavoce dell'UFSP Gabriela Giacometti.

Dati attendibili saranno disponibili solo in autunno, come ogni anno, dal momento che i premi ufficiali vengono pubblicati a fine settembre.

Le «previsioni e le stime» sono comuni

Perché questa pubblicità? Alla domanda, Fincompact spiega che lavora con «l'andamento dei premi precedenti, l'inflazione, l'andamento dei costi sanitari, ecc.», cioè con previsioni e stime. Si tratta di una pratica comune anche ad altre piattaforme, prosegue la società.

Il comparatore Premioplus parla di «previsioni fondate e analisi di dati di mercato pubblicamente disponibili», ma sottolinea di non fare «dichiarazioni o garanzie vincolanti sui premi futuri».

Swiss VHV, che gestisce il sito Krankenkassenbewertung.ch, si esprime in modo analogo. Sebbene il sito web pubblicizzi «risparmi fino a 3'278 franchi all'anno», su richiesta dichiara: «Le nostre affermazioni si basano sull'evoluzione generale del contesto dei premi e su valori empirici derivanti da dati già disponibili».

La compagnia non ha voluto rispondere a ulteriori domande di blue News.

Le casse malati possono essere cambiate una volta all'anno. Non è ancora chiaro quanto saranno costose l'anno prossimo. Tuttavia «Krankenkassenbewertung» pubblicizza già un confronto tra le assicurazioni. Screenshot/Instagram

Il fatto che tali pubblicità siano possibili è dovuto anche a una zona d'ombra legale. La pubblicità ingannevole è vietata, ma solo un tribunale può decidere se è effettivamente tale.

E non è l'UFSP a poter intraprendere un'azione giuridica, ma solo la Segreteria di Stato per l'economia (SECO). Quest'ultima interviene solo «se il comportamento ingannevole si manifesta attraverso un gran numero di reclami da parte dei cittadini interessati».

In concreto questo significa che non succede nulla senza un'ampia ondata di proteste. E un reclamo richiede molto tempo: comprende un modulo PDF, screenshot e link. Sugli smartphone, dove molte persone vedono questi annunci, è tutt'altro che facile. La SECO non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito.

I dati finiscono ai «consulenti assicurativi»

Ma cosa c'è dietro questa pubblicità? Secondo l'UFSP si tratta di lead generation, ossia di raccogliere i dati di contatto di potenziali clienti. La pubblicità poco costosa sui social media facilita l'acquisizione di nuovi contatti che vengono poi raggiunti per cambiare cassa malati.

Ma quello che accade ai dati non è sempre trasparente. blue News ha trovato diverse piattaforme con informazioni incomplete o mancanti sulla protezione dei dati.

Ad esempio Fincompact richiede nome, e-mail e numero di telefono, ma non era chiaro chi ci fosse dietro l'offerta finché blue News non ha chiesto informazioni.

Alla domanda, un portavoce ha risposto: «I dati inseriti (ad esempio, età, luogo di residenza, assicurazione) sono spesso utilizzati per offerte personalizzate, per contattare i consulenti o per scopi di marketing (ad esempio, newsletter)».

Pubblicità ingannevole? Come far intervenire la Confederazione Assicuratevi le prove: fate uno screenshot della pubblicità. Sulla maggior parte dei telefoni cellulari, potete farlo premendo contemporaneamente entrambi i tasti laterali.

La Segreteria di Stato per l'economia (SECO) mette a disposizione un modulo di reclamo, dove è possibile descrivere esattamente il problema. Più è documentato, meglio è.

Salvate il modulo compilato insieme allo screenshot sul vostro dispositivo e inviateli entrambi per e-mail a fair-business@seco.admin.ch.

Anche Premioplus lo conferma: i dati saranno trasmessi a «consulenti assicurativi qualificati». In altre parole, chiunque voglia confrontare i propri premi riceverà prima o poi una telefonata o un'e-mail pubblicitaria.

Almeno un consiglio da Fincompact c'è: «Leggete sempre l'informativa sulla privacy. E rimanete scettici di fronte alle offerte o alle richieste di informazioni: se qualcosa non è chiaro, sentitevi liberi di chiedere».

Ma l'informativa è stata aggiunta sulla pagina Facebook di Fincompact solo dopo che blue News lo ha richiesto.

Se vuoi calcolare il tuo premio di cassa malati, blue News ti consiglia di affidarti al Calcolatore dei premi della Confederazione: «Priminfo».