Il candidato socialista Beat Jans (a destra) a colloquio con il presidente dell'Unione dei contadini e consigliere nazionale Markus Ritter (Centro/SG). Dopo di lui i rappresentanti degli agricoltori hanno ascoltato anche l'altro candidato del PS, Jon Pult. Keystone

Dopo aver ascoltato i candidati socialisti alla successione di Alain Berset in Consiglio federale, i rappresentanti dei contadini in Parlamento non hanno ancora deciso a chi daranno il proprio voto tra Beat Jans e Jon Pult il prossimo 13 dicembre.

Lo ha detto il consigliere nazionale Markus Ritter (Centro/SG) al termine delle audizioni dei due candidati ufficiali del PS.

Oggi la Conferenza dei parlamentari contadini ha ascoltato per dieci minuti i due candidati socialisti e ha posto loro delle domande per 20 minuti. Le differenze tra il presidente del governo basilese Beat Jans e il consigliere nazionale grigionese Jon Pult sono apparse evidenti, ha dichiarato Ritter, senza però fornire l'indicazione di voto degli agricoltori per il prossimo 13 dicembre.

Durante la discussione all'interno della Conferenza dei parlamentari contadini, l'eventuale voto ad altri candidati non è stata tematizzata, ha aggiunto Ritter. La stragrande maggioranza degli agricoltori vuole inoltre rieleggere gli attuali membri uscenti del Consiglio federale il 13 dicembre, ha precisato ancora il consigliere nazionale sangallese. Stando al giornale dei contadini «Bauernzeitung», la Conferenza conta quaranta membri.

mp, ats